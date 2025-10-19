Claudia Sheinbaum reitera que “no dejamos a nadie atrás” en supervisión de municipios de Puebla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que “no dejamos a nadie atrás” durante una supervisión de municipios afectados por las inundaciones en el estado de Puebla.

Fue hoy domingo 19 de octubre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Pantepec, Puebla, como parte de su sexto día de recorridos por las zonas que fueron gravemente afectadas por las lluvias.

Cabe recordar que hasta el momento suman 76 personas muertas por las lluvias, en tanto las labores de las autoridades continúan.

Claudia Sheinbaum: “no dejamos a nadie atrás” durante supervisión de municipios de Puebla

Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Pantepec, Puebla, con la finalidad de supervisar los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en los municipios que resultaron afectados por las inundaciones.

A una semana de las intensas lluvias que azotaron varios estados del país, las cuales han dejado un saldo de al menos 76 personas muertas, la titular del Ejecutivo nacional manifestó en su mensaje que en su gobierno “no dejamos a nadie atrás”.

“Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”. Claudia Sheinbaum

En su recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó zonas afectadas y conversó con varias personas que resultaron damnificadas.

Fue así que durante su acercamiento aseguró que recibirán apoyo tanto del gobierno estatal como federal.

Para ello estuvo acompañada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así como autoridades del IMSS Bienestar, Secretaría del Bienestar, Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de presidencia.