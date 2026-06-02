Un contenedor con cuatro vehículos de lujo robados fue identificado en la aduana marítima de Ensenada, Baja California, con lo cual se evitó su salida del país.

A pesar del aseguramiento, Teófila González Lozada, delegada de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California se negó a dar declaraciones.

La funcionaria dijo que no puede dar información porque hay investigaciones en curso y se fue acompañada de guaruras.

“No puedo darles información… hay investigaciones en curso… pregúntenle a la Secretaría de Marina” Teófila González Lozada. Delegada FGR Baja California

Autos de lujo robados pretendían salir del país por aduana de Ensenada

Aparentemente, el contenedor con cuatro automóviles de lujo robados pretendía salir del país y fue encontrado gracias a una orden de cateo

La orden de cateo fue ejecutada el viernes 29 de mayo y aunque no se conocen los modelos de los cuatro vehículos robados, estos fueron asegurados por autoridades mexicanas como parte de la investigación abierta.

Reporteros han insistido en conocer cuáles solos modelos de los cuatro autos de lujo robados pero esa información no ha sido proporcionada ni por la FGR ni la Secretaría de Marina (Semar).

Delegada de la FGR en Baja California y Marina se echan la bolita para informar de autos robados

Teófila González Lozada, quien fue nombrada en marzo de 2026 como delegada de la FGR en Baja California, remitió a los periodistas a pedir información a la Secretaria de Marina.

Se reporta que otro funcionario que evadió dar información del caso fue el vicealmirante en retiro José Luis Meugniot Camacho, titular de la aduana marítima de Ensenada.

José Luis Meugniot dijo a los reporteros que pidieran información a la FGR porque ellos tienen la obligación de informar.