Caso Rodrigo Isidro: hallan sin vida a mando policial investigado en Tabasco

Encuentran sin vida a mando policial investigado en Tabasco por el caso de Rodrigo Isidro.

La mañana de hoy sábado 6 de junio, Eduardo de la Cruz Ovilla, director de las Fuerzas Estatales de Apoyo (FEA) e integrante del grupo elite Tiburón de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, fue encontrado muerto.

Hallan sin vida a mando policial investigado en Tabasco por el caso de Rodrigo Isidro

Eduardo de la Cruz Ovilla fue encontrado muerto en uno de los patios de la SSPC de Tabasco; el mando policial presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Reportes preliminares indican que el director de FEA habría sido notificado de una de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio de Rodrigo Isidro.

En ese contexto, una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es presunto suicidio.

Tras el hallazgo de Eduardo de la Cruz Ovilla, se desplegó un operativo de seguridad en el que elementos policiales, en coordinación con la Guardia Nacional, realizaron un cerco.

Al lugar de los hechos también llegó la Fiscalía General de Tabasco para realizar los servicios periciales y levantar el cuerpo.

Fue el pasado 14 de noviembre 2025 cuando Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), murió al recibir disparos en una persecución policial.

Su caso generó indignación, señalamientos de irregularidades y protestas por parte de Lucio Isidro Álvarez, padre del joven.

Asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez (Redes sociales)

Fiscalía investiga muerte de mando policial de Tabasco relacionado con el caso Rodrigo Isidro

Mediante un comunicado, la SSPC de Tabasco informó que colabora con la Fiscalía General del Estado tras la muerte del mando policial.

La dependencia resaltó que las autoridades competentes realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Además de que puntualizó que Eduardo de la Cruz Ovilla era parte una investigación y por respeto a las indagatorias no emitiría más comentario.

“Es importante señalar que el elemento formaba parte de una investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de determinar los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. La SSPC mantiene plena disposición y colaboración con la Fiscalía para aportar toda la información que sea requerida y contribuir al debido proceso. Por respeto a las investigaciones en curso, así como a los derechos de las personas involucradas y de sus familiares, esta Secretaría se abstendrá de emitir mayores comentarios hasta que las autoridades competentes determinen lo conducente." Comunicado SSPC de Tabasco