Los estudiantes de nivel bachillerato comenzarán a recibir las Becas Benito Juárez, por lo que te decimos el calendario de pagos octubre 2025 por apellido que se otorgarán gracias a la Secretaría del Bienestar, cuya titular es Ariadna Montiel.

Calendario de pagos de octubre 2025 de las Becas Benito Juárez para estudiantes de bachillerato por apellido

Tal y como se sabe, las Becas Benito Juárez se dan a los estudiantes de nivel bachillerato de manera bimestral y, en este mes de octubre 2025 comenzarán a llegar los pagos por orden de apellido.

Por lo que te presentamos el calendario de pagos de octubre 2025 para las Becas Benito Juárez por la primera letra del apellido y los días en los que la recibirán:

A, B, C - lunes 20 de octubre

D, E, F, G - martes 21 de octubre

H, I, J, K, L - miércoles 22 de octubre

M, N, Ñ, O - jueves 23 de octubre

P, Q, R - viernes 24 de octubre

S, T, U, V, W, X, Y, Z - lunes 27 de octubre

Calendario de Becas Benito Juárez por apellido para octubre 2025 (@Julio_LeonT / X )

Becas Benito Juárez: ¿Cuánto depositan en octubre 2025?

Las Becas Benito Juárez se estarán depositando a partir de este 20 de octubre, por orden de la primera letra del apellido, con esta cantidad:

1,900 pesos

Cabe recordar que las Becas Benito Juárez tienen el objetivo de terminar con la deserción académica a nivel medio superior y otorgar ayuda para artículos necesarios que pidan en las escuelas.

Es por eso que el calendario de Becas Benito Juárez para el mes de octubre 2025, fue compartido a través de las redes sociales de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, siendo el primer pago de este ciclo escolar.

Para verificar el saldo de las Becas Benito Juárez, puedes hacer lo siguiente:

Llama al 800 900 2000

Consulta la app del Banco del Bienestar

Consultando en cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Recomendaciones importantes:

Ten a la mano tu Tarjeta del Bienestar Acude únicamente el día correspondiente a tu apellido Evita intermediarios o gestores, el trámite y cobro es gratuito Consulta frecuentemente los canales oficiales para confirmar tu fecha