La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó su tercera visita a Poza Rica, Veracruz, con el objetivo de supervisar el envío de ayuda tras las severas inundaciones registradas en la región.

A través de una publicación en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum adelantó que continuará la ayuda y atención a las necesidades de las familias afectadas por las lluvias del 9 y 10 de octubre de 2025.

Hasta ahora, los municipios de Poza Rica y el Álamo Temapache son las dos entidades más afectadas en Veracruz, estado donde las inundaciones han dejado un saldo de:

35 muertos

11 desapariciones

Claudia Sheinbaum realiza tercera visita a Poza Rica, Veracruz (@Claudiashein)

Claudia Sheinbaum encabeza entrega de apoyos a afectados por inundaciones en Poza Rica

También en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que en su tercera visita del 23 de octubre de 2025 se supervisaron avances de limpieza y se visitó el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias.

En el Módulo de Bienestar de Poza Riza, la presidenta explicó que hace un día la Secretaría de Bienestar inició la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y uno de enseres como:

Refrigerador

Estufa

Colchón

Vajilla

Ventilador

De igual manera, en su tercera visita a Poza Rica, Veracruz, Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México no se irá de la zona hasta que todas las familias sean atendidas tras las severas inundaciones.

Claudia Sheinbaum realiza tercera visita a Poza Rica, Veracruz (@Claudiashein)

¿Qué apoyos se entregarán en Poza Rica?

En ese contexto, Claudia Sheinbaum recordó que se entregará un apoyo adicional para la reconstrucción de viviendas, cuyo monto será según el nivel de daños, lo cual se definirá de acuerdo al Censo de Bienestar con montos de:

Medio: 25 mil pesos

Mayor: 40 mil pesos

Pérdida total: 70 mil pesos

“Vamos a darle apoyo a todos los comerciantes, a los pequeños comerciantes que perdieron sus tienditas, también va a venir un apoyo”, aseguró Sheinbaum Pardo en el evento, el cual será de 50 mil pesos.