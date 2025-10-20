El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el pago del aguinaldo 2025 para pensionados se realizará durante el mes de noviembre.

De esta manera los pensionados recibirán su dinero mensual más el aguinaldo, sin embargo deberán de cubrir ciertos requisitos.

Estos son los requisitos que deberás de cumplir para recibir en noviembre el aguinaldo de pensionados IMSS

Será a partir del 3 de noviembre que el IMSS empiece a realizar el pago ordinario de la pensión más el aguinaldo, pero deberás de cumplir con estos requisitos para ser beneficiario:

Haber cotizado bajo la Ley del Seguro Social de 1973, específicamente en las modalidades de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Cumplir con el período mínimo de cotización requerido (500 semanas, en la mayoría de los casos).

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Haber iniciado su cotización antes del 1 de julio de 1997.

Quienes estén pensionados bajo el esquema actual de cuentas individuales (Ley del Seguro Social de 1997) no tienen derecho a este aguinaldo, ya que dicha norma no contempla este pago dentro de sus disposiciones.

Así puedes saber en qué régimen te encuentras inscrito:

Si te diste de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 73 Mientras que si te registraste a partir del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 97.

¿Cuánto se depositará de aguinaldo?

El IMSS informó que el monto del aguinaldo corresponde a una mensualidad de la pensión base.

Es decir, el pago del aguinaldo será equivalente al monto que el pensionado recibe de manera mensual.

De esta manera en noviembre el pensionado tendrá dos depósitos: uno correspondiente a su pensión mensual regular y otro equivalente como aguinaldo.

El pago se realizará en una sola exhibición, por lo que el monto total del aguinaldo se entregará completo junto a la pensión mensual de noviembre.

El IMSS aclaró que el pago es automático, por lo que no se necesita hacer ningún trámite adicional para recibir el aguinaldo.

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada por el pensionado.