Durante su visita en Mérida, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder las preguntas de los medios sobre las recientes detenciones de Gerardo Mérida y Enrique Díaz en Estados Unidos.

Pese a la insistencia de los medios de comunicación, Claudia Sheinbaum se negó a responder sobre el caso de los exfuncionarios de Sinaloa, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Claudia Sheinbaum se niega a responder preguntas sobre Gerardo Mérida y Enrique Díaz

Claudia Sheinbaum inauguró este sábado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, Yucatán. Tras el evento, su vehículo fue interceptado por los medios.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo / YouTube)

Reporteros de diversos medios le preguntaron a Claudia Sheinbaum su opinión sobre las entregas de Gerardo Mérida y Enrique Díaz en Estados Unidos, pero la presidenta se negó a responder.

Hasta el momento, no hay una postura oficial de Sheinbaum respecto a Gerardo Mérida y Enrique Díaz, aunque ha reiterado que Estados Unidos debe presentar pruebas de las acusaciones que hace.

Fue el viernes 15 de mayo cuando trascendió que Gerardo Mérida, quien ya tuvo su primera audiencia, y Enrique Díaz se habían entregado en Estados Unidos, pero la presidenta no ha emitido una postura.

Además de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, las investigaciones estadounidenses también señalan a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.