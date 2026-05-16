En conferencia de prensa desde Yucatán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que ningún gobierno extranjero frenará la transformación.

Esto en el marco de la tensión que se vive, tras las solicitudes de Estados Unidos para la extradición y detención de funcionarios mexicanos señalados de narcotráfico.

Así como Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso en la transformación de México, pues el movimiento es honrado y honesto.

“Ningún gobierno extranjero frenará la transformación”: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que ningún gobierno extranjero frenará la transformación, incluso ni los corruptos de antes, ante la tensión política que se vive con Estados Unidos.

“Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Claudia Sheinbaum también advirtió en su mensaje, que no permitirá a los corruptos y críticos que la transformación del país se detenga.

“Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras asegurar que ningún gobierno extranjero frenará la transformación, también la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso, así como aseguró que su movimiento es honesto.

“Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno jamás traicionará al pueblo de México, pues su gente es primero.