Pumas vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 para los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Pumas 2-1 Querétaro es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 4 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 2-1 Querétaro

Pumas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Querétaro, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna

Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira

Pumas sufrió las bajas de Álvaro Angulo y Sebastián Córdova (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Duarte, Lucas Abascia, Diego Reyes y Parra

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Adriano, Jiménez, Alcalá y Víctor

Delantero: Alí Ávila

Pumas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX

Pumas vs Querétaro se miden a partir de las 12 horas el domingo 16 de agosto en Ciudad Universitaria.

El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por ViX.