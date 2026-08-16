Pumas vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 para los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Pumas 2-1 Querétaro es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 4 del Apertura 2026.
Pronóstico: Pumas 2-1 Querétaro
Pumas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Querétaro, en la Jornada 4 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón
- Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna
- Delanteros: Robert Morales y Juninho Vieira
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Duarte, Lucas Abascia, Diego Reyes y Parra
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Adriano, Jiménez, Alcalá y Víctor
- Delantero: Alí Ávila
Pumas vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de Liga MX
Pumas vs Querétaro se miden a partir de las 12 horas el domingo 16 de agosto en Ciudad Universitaria.
El partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 será transmitido por ViX.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX