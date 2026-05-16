El exsecretario de seguridad pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, habría sido aceptado por las autoridades de Estados Unidos como testigo cooperante tras alcanzar un acuerdo.
De acuerdo con reportes extraoficiales, el exfuncionario estatal habría alcanzado el beneficio luego de que presentó datos del caso que autoridades estadounidenses supuestamente aceptaron para acogerlo en el programa.
Cabe destacar que junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios, Gerardo Mérida Sánchez es acusado de conspirar a favor del grupo criminal del Cártel de Sinaloa, con el fin de importar cantidades masivas de droga a Estados Unidos.
Gerardo Mérida Sánchez habría sido acogido a programa de testigos cooperantes
El viernes 15 de mayo, el exsecretario de seguridad pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido por autoridades de Estados Unidos cuando cruzó la garita de Nogales, Arizona.
Al ser llevado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el exfuncionario estatal se declaró no culpable de los cargos en su contra y según versiones extraoficiales, habría sido acogido a programa de testigos cooperantes.
Según lo indicado en los reportes extraoficiales, Gerardo Mérida Sánchez presuntamente fue acogido como testigo cooperante porque habría entregado información inicial.
Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se ha emitido información oficial que permita corroborar las versiones difundidas por el diario El Universal, el cual cita fuentes anónimas del Departamento de Justicia.
Gerardo Mérida Sánchez podría ser testigo protegido
En la información que se ha difundido en torno a que Gerardo Mérida Sánchez sería testigo cooperante tras alcanzar un acuerdo en Estados Unidos, se indica también que el exfuncionario podría recibir un mejor beneficio.
Lo anterior debido a que podría acogerse al programa de testigos protegidos en caso de que se acrediten las condiciones que corresponden.
Sobre ello, se destaca que Gerardo Mérida Sánchez podría comenzar a recibir protección especial durante su reclusión, en caso de que se determine que su integridad física corre peligro.
Se debe recordar que Gerardo Mérida Sánchez y otros 9 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Rubén Rocha Moya, son señalados de colaborar y favorecer al Cártel de Sinaloa para traficar droga a Estados Unidos.