Claudia Sheinbaum aseguró que “no hay ningún riesgo” para México ni para la Cuarta Transformación, luego de que Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, exfuncionarios de Sinaloa, se entregaran a autoridades de Estados Unidos.

Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos, entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez forman parte de una lista de diez señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas en el Distrito Sur de Nueva York.

Mientras la Fiscalía de Estados Unidos los vincula con “Los Chapitos”, en México la UIF confirmó el bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias.

Sheinbaum defiende la soberanía de México y exige pruebas a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el 18 de mayo de 2026 que su administración no se dejará influenciar por intereses extranjeros, reiterando que nadie va a detener la transformación que inició en 2018.

Es interesante e importante hablar de lo que está pasando y decirlo muy claramente, ¿qué cambió en México en el 2018? Llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que no gobierna con los intereses económicos, que gobernamos para todos, pero que gobierna para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos de México y el exterior Claudia Sheinbaum, presidenta de México

No obstante, la presidenta y el gobierno de México han exigido a Estados Unidos “pruebas contundentes” antes de proceder con cualquier trámite de extradición relacionado con este caso.

Mientras el proceso legal avanza en tribunales estadounidenses, en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de los implicados, incluyendo las de Rubén Rocha Moya.

Enrique Díaz y Gerardo Mérida se entregaron en Estados Unidos

El caso ha cobrado relevancia internacional tras confirmarse que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses en Irlanda.

Según los informes, el exfuncionario se encontraba de vacaciones y buscó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos tras conocerse la acusación en su contra.

Por otro lado, Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública del estado, se presentó ante un tribunal en Nueva York tras ser detenido o entregarse en Arizona.

Mérida Sánchez se ha declarado “no culpable” de los cargos que se le imputan.

El peso de la acusación en Nueva York

Ambos excolaboradores del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, forman parte de una lista de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas.

La fiscalía estadounidense los vincula estrechamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos judiciales de Estados Unidos: