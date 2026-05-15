Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta en Estados Unidos, tras entregarse y comparecer este viernes ante un juez en Manhattan.

El gobierno de Estados Unidos acusa a Gerardo Mérida Sánchez de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en específico, por tráfico de drogas, posesión de armas y colaboración con grupos criminales.

De acuerdo con la información, en la audiencia inicial, el exfuncionario rechazó los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense y permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

México confirma que Gerardo Mérida Sánchez quedó bajo custodia de Estados Unidos tras cruzar a Arizona (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

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