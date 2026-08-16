Tijuana vs Cruz Azul juegan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, el domingo 16 de agosto a partir de las 21 horas. Transmite Fox One.

Partido: Tijuana vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One

Tijuana vs Cruz Azul: Día para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El domingo 16 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 4 de la Liga MX, Tijuana vs Cruz Azul.

Tijuana vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El partido Tijuana vs Cruz Azul inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Liga MX

La plataforma de Fox One transmitirá el partido Tijuana vs Cruz Azul de la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Fox One

Así llegan Tijuana y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Tijuana llega luego de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que buscará los tres puntos ante Cruz Azul.

Cruz Azul jugará como visitante en busca de una victoria en el Apertura 2026.