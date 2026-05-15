Gerardo Mérida Sánchez se encuentra bajo custodia de Estados Unidos luego de cruzar hacia Arizona desde Hermosillo, confirmó el gobierno de México.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el ex secretario de Seguridad de Sinaloa ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido por las autoridades.

Cabe señalar que tras su detención se fijó su primera audiencia ante la Corte de Manhattan para este viernes 15 de mayo a las 2:30 horas, tiempo local, es decir, a las 12:30 horas tiempo del centro de México.

Gerardo Mérida Sánchez bajo custodia de Estados Unidos tendrá su primera audiencia en Nueva York

El Gabinete de Seguridad confirmó que Gerardo Mérida Sánchez se encuentra bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos tras cruzar hacia Arizona por la Garita de Nogales, Sonora, el pasado 11 de mayo.

“El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ” Gabinete de Seguridad

Asimismo, señaló que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el mismo gabinete, ya mantiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos sobre el caso “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez se fijó para este 15 de mayo en la Corte de Manhattan, luego de entregarse voluntariamente.

Detención de Gerardo Mérida Sánchez (@arturoangel20( X)

Gerardo Mérida Sánchez es detenido en Estados Unidos por presunta relación con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con documentos oficiales, Gerardo Mérida Sánchez fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y trasladado a Nueva York para ser procesado por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa.

El ex secretario de Seguridad de Sinaloa fue recluido en el Centro Metropolitano de Detención De Brooklyn en Nueva York, donde fue solicitado por las autoridades al gobierno de México.

Cabe recordar que el pasado 29 de abril La Fiscalía Federal de Nueva York Distrito Sur solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición de Mérida Sánchez y otros 9 funcionarios públicos, entre quienes se encuentra Rubén Rocha Moya.