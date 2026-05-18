Ariadna Montiel descartó preocupación por la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz a Estados Unidos, asegurando que Morena mantiene tranquilidad porque sus militantes son honestos y combaten la corrupción.

“Nosotros no tenemos ninguna preocupación… en Morena tenemos los principios del combate a la corrupción y el trabajo honesto de las y los gobernantes… no vamos a encubrir a nadie… la Fiscalía General será la responsable de determinar la responsabilidad de cada una de las personas o no" Ariadna Montiel. Presidenta nacional de Morena

En conferencia de prensa del 18 de mayo, Montiel reiteró que confían en las investigaciones de la Fiscalía General de la República y que no se encubrirá a nadie si se determina responsabilidad.

La presidenta nacional de Morena subrayó que Morena se mantiene firme en su compromiso contra la corrupción y la transparencia institucional.

Morena confía en investigación de la FGR sobre Rocha Moya

Ariadna Montiel dijo que confían en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y que será esta institución la que indique si hay alguna responsabilidad de Rubén Rocha Moya o de los otros señalados por Estados Unidos.

Adelantó que si se diera el caso, no se va a encubrir a nadie, pero insistió en varias ocasiones que “no hay hay preocupación” y por el contrario hay tranquilidad.

El peso de la acusación en Nueva York

Gerardo Mérida y Enrique Díaz forman parte de una lista de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas.

La fiscalía estadounidense los vincula estrechamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos judiciales de Estados Unidos: