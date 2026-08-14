Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, respondió en vivo a Joaquín López-Dóriga sobre la supuesta lista de periodistas presentada hace unos días en su programa Derecho de Réplica.

En entrevista, Luisa Alcalde reiteró que el gobierno federal siempre ha respetado la libertad de expresión y en ningún momento presentó una lista negra de periodistas, por lo que “no hay que tener miedo”.

Luisa Alcalde responde en vivo a López-Dóriga sobre lista de periodistas

Luisa Alcalde señaló que la mención de medios y periodistas en su programa sólo tuvo la intención de explicar el ecosistema digital en el que operan los bots que distorsionan el contenido y malinforman.

Alcalde sostuvo que los bots retoman la información de algunos medios para después torcerla a su beneficio, aclarando que nunca apuntó que los periodistas fueran el origen de la desinformación.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de presidencia (Andrea Murcia Monsivais)

Joaquín López-Dóriga cuestionó las explicaciones de Luisa María, argumentando que señalar nombres específicos desde el poder presidencial pone un “blanco en la espalda” de los periodistas.

Sin embargo, Luisa Alcalde reafirmó que los gobiernos de la cuarta transformación siempre han protegido la libertad de expresión en comparación con otros regímenes, por lo que “no hay que tener miedo”.

López-Dóriga enfatizó que, con 79 años de edad y 58 años de vida profesional, no se dejará “impresionar, amenazar o intimidar” por una lista, sin importar el cargo de quien la presente, pero advirtió del riesgo sistémico.

Ante estos señalamientos, Luisa Alcalde le aseguró que el análisis presentado es técnico y no tiene como fin censurar o callar a los periodistas.