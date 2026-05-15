Yeraldine Bonilla, gobernadora de Sinaloa, dijo a los medios que su administración no tiene información ni detalles sobre la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, en Estados Unidos.

Estados Unidos solicitó al gobierno de México capturar a Gerardo Mérida Sánchez y extraditarlo para proceder con el juicio en su contra por su presunta relación con el crimen organizado y el Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez solo sería uno de los 10 funcionarios que Estados Unidos solicitó su extradición. Entre la lista se encuentran Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, ambos funcionarios con licencia.

México confirma que Gerardo Mérida Sánchez quedó bajo custodia de Estados Unidos tras cruzar a Arizona (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Yeraldine Bonilla asegura no conocer detalles de la detención de Gerardo Mérida en EU

La gobernadora Yeraldine Bonilla negó tener los detalles sobre la detención de Gerardo Mérida en Estados Unidos, aunque esta ya ha sido confirmada por el Gabinete de Seguridad de México.

“No nos han hecho de conocimiento aquí en Sinaloa. Eso es un tema que le compete al gobierno federal”. Yeraldine Bonilla

Algunas versiones señalan que el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, pudo haberse entregado voluntariamente a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial bajo negociación o cooperación.

Yeraldine Bonilla reiteró que la detención del exsecretario Gerardo Mérida es un asunto federal, por lo que las autoridades competentes darán a conocer más detalles sobre el caso.

Gerardo Mérida Sánchez fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha Moya en Sinaloa, que estuvo marcado por el contexto de violencia y presiones por los resultados.