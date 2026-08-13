Loco México Mágico, escrita y dirigida por Carlos Santos y distribuida por Cinépolis, es en un primer vistazo una comedia tradicional mexicana llena de lugares comunes y humor que recurre al chiste fácil.

Sin embargo, es eso lo que hace a Loco México Mágico algo bastante agradable, si te encuentra de buen humor, porque dentro de sus decenas de clichés, entrega una sátira ligera que no está muy alejada de la realidad.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Loco México Mágico nos da una historia exagerada pero muy creíble Loco México Mágico entrega una sátira bastante interesante El elenco de Loco México Mágico sí te hace reír Loco México Mágico hace uso de la metaficción para contar su temática Loco México Mágico no se toma en serio y esa es su mayor ventaja

Loco México Mágico nos da una historia exagerada pero muy creíble

Lo primero que debemos de mencionar es que Loco México Mágico nos da una historia exagerada pero muy creíble, pues la trama gira en torno a un proyecto político que fuera de sus principales impulsores, no parece tener pies ni cabeza.

La historia nos presenta a Benito, el presidente municipal de Alvarado, Veracruz, el cual tiene la idea de filmar una película de acción en la localidad con el fin de atraer el turismo e impulsar su carrera política.

Claro que para lograr eso buscará la manera de hacerlo lo más fácil y barato posible, lo que traerá como consecuencia una serie de problemas que escalan hasta el punto de lo inverosímil.

Loco México Mágico (Cinépolis)

Si bien la película no muestra nada que no se haya visto en otras sátiras políticas mexicanas, el hecho de que represente muy bien situaciones del orden más surreal de la política y cultura mexicana, hacen que sientas la trama muy cercana.

Loco México Mágico entrega una sátira bastante interesante

Detrás del humor físico tradicional de este tipo de producciones, Loco México Mágico entrega una sátira bastante interesante, que busca no solo criticar a cierta clase política mexicana, también a algunos representantes extranjeros.

Pues expone en la pantalla muchos de los vicios de la maquinaria cultural estadounidense, criticando la manera en que estos se representan en sus obras y la forma en la que ven a otras naciones; México en este caso.

Así, la narrativa trata de mostrar la solidaridad y el sentido comunitario de los latinoamericanos, como valores invaluables que las potencias económicas nunca podrán comprar ni poseer.

Demostrando también la doble cara del discurso de “inclusividad” que se maneja en el cine comercial de Estados Unidos, como algo que solo responde a un orden económico y no a uno moral.

Loco México Mágico (Cinépolis)

El elenco de Loco México Mágico sí te hace reír

Gran parte de lo que logra la película es por que el elenco de Loco México Mágico sí te hace reír, con actuaciones competentes que te sacan varias sonrisas a lo largo de la historia.

Silverio Palacios dota de gran comicidad cínica al corruptible, pero simpático alcalde Benito, el cual está presente durante gran parte de la película, siendo quien carga con la historia todo el tiempo.

Por su parte, el standupero Daniel Sosa brilla en su primer protagónico cinematográfico con una interpretación enérgica de Juan, el director improvisado del filme de acción de Alvarado, Veracruz.

Mientras que Sofía Carrera capta perfectamente la esencia estereotípica de la “estrella de cine nacional” en su papel de Melinda, una clara parodia a cierta actriz y cantante de nombre similar.

Loco México Mágico (Cinépolis)

Loco México Mágico hace uso de la metaficción para contar su temática

Algo que hay que reconocer es que Loco México Mágico hace uso de la metaficción para contar su temática, algo pocas veces visto en el cine mexicano actual.

El que sea una “película que trata sobre cómo se hace una película” le da una gran flexibilidad que otras obras paródicas mexicanas no tienen, debido a que se enmarcan en un esquema más rígido.

Pues técnicamente está contando dos historias, cada una de estas con sus propios protagonistas y nudos dramáticos que se entrelazan en una misma narrativa.

Haciendo que los chistes y referencias se sientan orgánicos, sin perder del todo el hilo dramático general de la obra y su burla hacia los líderes políticos locales y extranjeros.

Loco México Mágico (Cinépolis)

Loco México Mágico no se toma en serio y esa es su mayor ventaja

Con todo esto no queremos decir que la película es la mejor comedia mexicana, solo que Loco México Mágico no se toma en serio y esa es su mayor ventaja; su interés es entretener y conectar con el público.

Aunque detrás de la sátira hay un comentario acerca de las tácticas políticas, el desdén internacional, y el falso interés, así como del orgullo nacional y la identidad cultural, al final del día solo busca divertir.

Pues usa los mismos clichés de siempre, el mismo humor “popular” mexicano y recurre a todos los lugares comunes que se repiten al infinito en este tipo de películas.

No es una comedia que deba de tomarse en serio, ya que su misma construcción y estilo la empatan con películas como “Que huevos Sofía”, del mismo director.

Loco México Mágico (Cinépolis)

¿Vale la pena Loco México Mágico?

Loco México Mágico no tiene pretensiones académicas ni artísticas más allá de ser una película divertida y para pasar el rato, cuyo mensaje es interesante; pero a veces se pierde entre tanto humor exagerado.

Aunque no te cambia la vida como tal, Loco México Mágico sin lugar a dudas es mejor que varias de la comedias nacionales que se han estrenado en lo que va de esta década.

Si lo que buscas es una película entretenida, divertida, y con mucho humor mexicano que roza lo exagerado en ocasiones, seguramente te la pasarás muy bien en el cine.