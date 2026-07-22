La llegada del iPhone 18 Pro Max de Apple es prácticamente un hecho, pues desde hace 20 años la compañía no falta a sus lanzamientos de nuevos equipos en septiembre.

La pregunta entonces no es si Apple lanzará el iPhone 18 Pro Max, sino cuál será el precio de este nuevo dispositivo. Insiders ya han dados una cifra, mismas que te compartiremos.

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¿Cuál será el precio del iPhone 18 Pro Max en México?

De acuerdo con el reporte de insiders, el posible precio del iPhone 18 Pro Max irá de los 34 mil a los 38 mil pesos; escalando a más 40 mil en una posible versión de 1 TB.

Aunque son estimaciones, si eso llega a pasar, el iPhone 18 Pro Max será uno de los más caros en México, marcando un nuevo estándar en la marca y equipos de gama alta.

Este posible precio se debería a la integración de nuevas tecnologías avanzadas, junto con el encarecimiento mundial de componentes como procesadores y memorias RAM.

De hecho hace unos meses el mismo CEO de Apple, Tim Cook declaró que Apple ya no podía mantener los precios, por lo que se verían obligados a subir el costo al público.

Así analistas proyectaron que el modelo Pro del iPhone tendría un alza entre 200 y 300 dólares, lo cual impactaría el precio a nivel mundial, incluyendo México.

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Características del iPhone 18 Pro Max

Para justificar el mencionado aumento de precio del iPhone 18 Pro Max, Apple busca que sea el equipo más revolucionario de los últimos años.

Por ello el iPhone 18 Pro Max incluiría una cámara principal de 48 megapíxeles equipada con el sensor Sony IMX905, una de las más potentes del mercado.

La gran novedad será la inclusión de una apertura física, que permitirá adaptar la entrada de luz según las condiciones del entorno, tal y como sucede con las cámaras profesionales.

Además será el primero con el chip A20 Pro de dos nanómetros, el cual promete mejorar la la eficiencia energética y el procesamiento de tareas complejas relacionadas con la inteligencia artificial.

Junto con eso se integrará una batería de entre 5,100 y 5,500 mAh, aumentando su autonomía, pero también cambiando su diseño base.