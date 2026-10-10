Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reclamó el Premio Nobel de la Paz 2026 y cuestionó el reconocimiento otorgado a Navi Pillay, a quien calificó como una persona totalmente desconocida.

“No sé nada sobre esta mujer, ¡y nadie más tampoco! De hecho, que yo sepa, nadie había oído hablar de ella, salvo por el hecho de que, muy obviamente, odia a Israel”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente Trump señaló haber contribuido a resolver ocho guerras y “muchas otras cosas”, como el derrocamiento del ‘dictador’ Nicolás Maduro, por lo que se dijo merecedor de múltiples galardones.

Donald Trump arremete contra Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026 porque no la conoce

Luego de no ser galardonado con el premio Nobel de la Paz, Donald Trump afirmó que Navi Pilla es una total desconocida y no ha logrado nada, a diferencia de él, quien asegura que habría contribuido al término de ocho guerras.

Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026 (Daniel Karmann/dpa via AP / Daniel Karmann/DPA via AP)

Entre los conflictos que enumeró se encuentran los de:

Camboya y Tailandia Kosovo y Serbia República Democrática del Congo y Ruanda Pakistán e India Israel e Irán Egipto y Etiopía Armenia y Azerbaiyán Israel y Hamás

El mandatario afirmó que presidentes y primeros ministros de los países involucrados lo respaldaron y enviaron cartas al Comité Nobel Noruego para que se le otorgara el galardón.

Trump reclama Nobel de la Paz y llama desconocida a Navi Pillay (Captura de pantalla)

Donald Trump cuestionó que el reconocimiento recayera en una figura vinculada con las Naciones Unidas y sostuvo que, a su juicio, Estados Unidos, representado por su presidencia, debió recibir el premio.

El presidente Trump también atribuyó a su gestión otros logros, entre ellos, impedir que Irán desarrollara un arma nuclear, negociar la liberación de rehenes y presos políticos y fortalecer la OTAN.

Trump aseguró que el que se le haya dado el premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, es “una mancha imborrable para Noruega” pues se habría desacreditado el galardón a casa de “un puñado de ideólogos radicales”.