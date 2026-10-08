Donald Trump insiste nuevamente en que merece el Premio Nobel de la Paz 2026, que se entregará el próximo 9 de octubre.

El presidente de Estados Unidos asegura que ha contribuido a resolver ocho conflictos internacionales y que sus acciones han evitado una posible destrucción total del mundo.

En vísperas del anuncio del ganador del Nobel de la Paz, el mandatario estadounidense volvió a defender sus esfuerzos diplomáticos y militares para poner fin a conflictos internacionales, aunque también expresó sus dudas sobre la decisión del Comité Nobel noruego.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha afirmado que ha contribuido a resolver ocho conflictos, por lo que considera que merece recibir este reconocimiento.

Trump asegura que ha detenido ocho conflictos y evitado la destrucción del mundo

Donald Trump sostiene que sus intervenciones internacionales desde que asumió por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos han permitido frenar ocho conflictos y evitar una catástrofe mundial.

“He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump también destacó sus acciones frente a Irán, al asegurar que ha impedido que ese país de Medio Oriente obtenga armas nucleares.

Sin embargo, sus afirmaciones han sido cuestionadas por críticos, quienes señalan que algunos de los conflictos en los que ha intervenido han registrado nuevos episodios de violencia.

Pese a las críticas, el presidente estadounidense mantiene su postura de que sus acciones en el ámbito internacional lo hacen merecedor del Premio Nobel de la Paz 2026.

Trump duda de que el Comité Nobel le otorgue el premio en 2026

El mandatario estadounidense también expresó sus dudas sobre la decisión del Comité Nobel noruego, encargado de elegir al ganador del Premio Nobel de la Paz.

Trump considera que el organismo tiene antecedentes de no reconocer con este galardón a personas como él, pese a los esfuerzos que asegura haber realizado para alcanzar la paz en distintos conflictos.

Por su parte, medios de comunicación y expertos consideran que las posibilidades de que el presidente estadounidense obtenga el reconocimiento son reducidas.

No obstante, su insistencia por conseguirlo ha mantenido la atención sobre el anuncio del ganador, previsto para el viernes 9 de octubre en Oslo, Noruega.

El Comité Nobel noruego enfrenta la atención internacional ante las reiteradas declaraciones de Trump, quien desde su regreso al poder ha promovido abiertamente su candidatura y ha expresado su decepción por no haber recibido el galardón.

Entre los factores que podrían dificultar que Trump obtenga el premio se encuentran la guerra contra Irán, sus aspiraciones de expansión territorial —incluso frente a aliados, como en el caso de Groenlandia— y sus críticas a instituciones de cooperación internacional y medios de comunicación.

En 2025, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, una decisión que, en términos generales, fue considerada del agrado de Trump.