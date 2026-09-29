Ruth González respondió al nombramiento de Elí César Cervantes en Morena, al adelantar que es nada probable una alianza en San Luis Potosí con el Partido Verde.

“Con Morena, seguramente no (hay oportunidad de una alianza) hay que ver el PT, habrá que preguntarles a ellos”. Entrevista a Ruth González

Incluso, la senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo refirió que su partido presentará su propio candidato y no descartó buscar una alianza con el Partido del Trabajo.

Este mismo lunes, Elí César Cervantes tomó protesta como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí.

Morena elige a Elí César Cervantes Rojas como coordinador en SLP (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

Morena va sin alianza en San Luis Potosí

Desde Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, Ruth González reaccionó a la definición de aspirantes de Morena en diferentes estados, incluyendo San Luis Potosí.

“Pues cada partido tiene sus aspirantes, cada partido tiene sus métodos, y bueno, pues Morena ya anunció el suyo… lo que desconozco es si vaya en coalición con el PT, la verdad es que no lo sé… si no, el PT en su momento sacará su candidata y el Verde sacará su candidato”. Ruth González

La postura de la senadora ocurrió después de que Morena nombró a Elí César Cervantes como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El anuncio fue dado por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien destacó la importancia de esta coordinación en el único estado donde participan sin coalición.

Ricardo Gallardo insiste en que Ruth González compita por San Luis Potosí en 2027 (Michelle rojas)

Morena, PT y Partido Verde rompen alianza en San Luis Potosí

Desde hace meses, el Partido Verde había adelantado que no iría en coalición con Morena debido a la ley de antinepotismo, que impide a Ruth González competir en San Luis Potosí.

No obstante, ambos partidos han negado que esto signifique una ruptura definitiva entre Morena y el Partido Verde, pues, aseguraron, entre ambos existe autonomía, respeto y fraternidad.

“Evidentemente ahí no vamos a ir en coalición, y si bien, el Partido Verde y el Partido del Trabajo son nuestros aliados, el objetivo es que a Morena le vaya bien, con un perfil fuerte para competir... con respeto y fraternidad, pero nuestra apuesta es fortalecer a Morena y disputar la gubernatura”. Partido Verde

Por su parte, el Partido del Trabajo no tiene actualmente un candidato definido, luego de que Gerardo Sánchez Zumaya decidió bajarse de la contienda el 24 de septiembre anunció que se retiraba del proceso.