El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, rechazó las nuevas sanciones institucionales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y exigió medidas urgentes para garantizar su funcionamiento.

“Estas sanciones, las últimas de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por el trabajo que realizan a diario para promover la rendición de cuentas por las peores violaciones de los derechos humanos, son inaceptables” Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El pronunciamiento de Volker Türk ocurre en un contexto de atención internacional sobre la justicia y los derechos humanos, tras el Nobel de la Paz 2026 otorgado a Navi Pillay, jurista sudafricana vinculada a la defensa de los derechos humanos.

Volker Türk pide proteger a la Corte Penal Internacional

A través de un comunicado, Volker Türk calificó las sanciones de la administración de Donald Trump como “inaceptables”.

Asimismo, Türk advirtió sobre el riesgo de que estas medidas intimiden a quienes trabajan para la CPI o colaboran con ella en la búsqueda de justicia tras el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay.

El funcionario de la ONU instó a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma a actuar de inmediato para defender la institución y garantizar que pueda cumplir sus funciones sin presiones externas.

También recordó que estos países tienen una responsabilidad especial en la protección de la Corte, debido a que forman parte del acuerdo internacional que permitió su creación.

Las sanciones, advirtió Volker Türk, no deben paralizar el trabajo de quienes participan en las investigaciones y los procesos judiciales de la CPI que llegan tras el nombramiento del nuevo Premio Nobel de la Paz 2026.

¿Qué sigue para la CPI ante las sanciones de Estados Unidos?

El llamado de Naciones Unidas busca que los Estados parte respalden a la Corte Penal Internacional frente a las medidas estadounidenses y eviten que estas afecten su independencia operativa después de que Navi Pillay fuera nombrada como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.

La controversia vuelve a colocar en el centro del debate internacional la protección de las instituciones judiciales y su capacidad para actuar frente a presuntos crímenes internacionales.