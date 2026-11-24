Luis Donaldo Colosio Riojas anunció que buscará la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027, con lo que descartó competir por Nuevo León, entidad donde desarrolló gran parte de su trayectoria política.

El lunes 23 de noviembre de 2026, Luis Donaldo Colosio confirmó que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para participar en el proceso interno y encabezar un proyecto político en su estado natal.

“Después de mucha reflexión, he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”. Luis Donaldo Colosio, senador de MC

A través de un video, Colosio Riojas destacó el vínculo personal y familiar que mantiene con Sonora, pues su padre tenía entre sus aspiraciones políticas gobernar el estado antes de convertirse en candidato presidencial del PRI.

Sonora será el destino político de Luis Donaldo Colosio rumbo a las elecciones 2027

Luis Donaldo Colosio confirmó que irá por la gubernatura de Sonora en 2027 y explicó que tomó la decisión tras un periodo de reflexión sobre su futuro político, su familia y el compromiso que implica dedicarse al servicio público.

Durante su mensaje, el legislador de Movimiento Ciudadano hizo referencia al legado de sus padres y a su interés por construir un proyecto político cercano a las familias sonorenses.

Asimismo, recordó una conversación con uno de sus hijos, a quien consultó sobre la posibilidad de dedicar más tiempo al servicio público, aun cuando eso significara reducir el tiempo que comparte con su familia.

Según relató Luis Donaldo Colosio en su video, la respuesta del menor fue que debía ayudar a la gente, una reflexión que influyó en su decisión de continuar en la política y postularse para la gubernatura en Sonora.

Pese a que estaba en duda si Luis Donaldo Colosio iría por la gubernatura de Sonora o Nuevo León, el anunció del senador dejó en claro cuál será su futuro político dentro de Movimiento Ciudadano para 2027.