Audias Flores “El Jardinero”, presunto segundo al mando del CJNG, es vinculado a proceso por hacer uso de armas y cartuchos que son exclusivos del Ejército.

Tras cumplirse la duplicidad del término constitucional, la audiencia de vinculación a proceso de “El Jardinero” continuó la tarde de este lunes 4 de mayo.

La vinculación a proceso de “El Jardinero” fue dictaminada por Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Readaptación Federal de Almoloya, el Altiplano.

“El Jardinero” es vinculado a proceso y se queda en prisión preventiva

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para “El Jardinero”, por lo cual, Audias Flores se quedará en El Altiplano mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.

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