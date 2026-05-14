El gobierno de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y operador del narcotráfico.

La acusación modificada señala que Audias Flores Silva traficaba cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, además de conspirar para lavar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas internacionales.

Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “El Jardinero” creyó asumir el control del CJNG tras la muerte de El Mencho, pero aseguró que “se equivocó”.

DEA destaca cooperación con México tras captura de “El Jardinero”

El Departamento de Justicia estadounidense indicó que Flores Silva fue detenido el 27 de abril por autoridades mexicanas, tras trabajos conjuntos con agencias internacionales y la Secretaría de Marina.

Según las autoridades, el presunto operador criminal enfrenta cargos por conspiración para distribuir drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero vinculado con narcotráfico.

Detención de "El Jardinero" (@FGRMexico/X)

La acusación sostiene que el integrante del CJNG habría enviado cargamentos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos para financiar operaciones criminales internacionales ilícitas.

Cole agradeció públicamente a la Secretaría de Marina por colaborar en la captura del presunto líder criminal, considerado posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes dentro del cártel.

El funcionario estadounidense aseguró que la DEA continuará persiguiendo a dirigentes de organizaciones criminales señaladas por generar violencia, tráfico de drogas y desestabilización en distintas comunidades estadounidenses.

John A. Condon, directivo interino de HSI, afirmó que las investigaciones buscan desmantelar estructuras financieras y operativas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales relacionadas con narcotráfico y violencia.

De ser declarado culpable, Flores Silva podría recibir una sentencia mínima de 10 años de prisión o incluso cadena perpetua en Estados Unidos por los delitos imputados.