Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reúne este martes 28 de octubre con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, en la reunión también participa Raymundo Pedro Morales y tratarían el tema del ataque de Estados Unidos en el Pacífico.

Esta reunión se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestara estar en desacuerdo con los operativos y ataques que Estados Unidos ha realizado en el Pacífico.

“Yo hice el planteamiento al Secretario de Marina (Raymundo Pedro Morales) y con el Secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) de que estos temas se vean en una mesa. Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”. Claudia Sheinbaum

Tras la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que Juan Ramón de la Fuente y Ronald Johnson se reúnen en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la información, la reunión bilateral busca abordar el tema del ataque de Estados Unidos cerca de las costas mexicanas, en el que murieron 14 presuntos narcotraficantes.