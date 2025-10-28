El gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump de 79 años de edad, ha dado a conocer el ataque a cuatro embarcaciones, donde 14 presuntos narcoterroristas murieron en una operación internacional.

“Bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”. Gobierno de Estados Unidos

Dichos ataques en la operación internacional de Estados Unidos fueron a cuatro embarcaciones que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico, y por lo que se dice transportaban estupefacientes.

Asimismo, se precisó que los 14 presuntos narcoterroristas viajaban en distintos botes, ocho de ellos se encontraban a bordo de 2 buques durante el primer ataque en la operación internacional de Estados Unidos.

Mientras que cuatro narcoterroristas más, estaban a bordo del buque durante el segundo ataque.

Y tres narcoterroristas más se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque, donde solo hubo un sobreviviente.

Para dicho sobreviviente activó el protocolo estándar de Búsqueda y Rescate (SAR), en el cual las autoridades SAR mexicanas “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Estados Unidos justifica ataques a presuntos narcoterroristas por muertes a estadunidenses

Ante el reciente ataque de Estados Unidos a cuatro embarcaciones y donde 14 presuntos narcoterroristas murieron, el gobierno de Donald Trump justificó sus actos por las muertes de estadounidenses.

Al asegurar que los narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, por lo que seguirán defendiendo a sus ciudadanos, “rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos” .

Con este ataque, Estados Unidos ya suma 11 en su guerra de operaciones contra el narcotráfico, en el Caribe y el Pacífico.