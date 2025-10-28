El 27 de octubre de 2025 el gobierno de Estados Unidos realizó un ataque a embarcaciones presuntamente del narcotráfico en el Océano Pacífico; un sobreviviente habría quedado en naufragio cerca de Acapulco, Guerrero, en México.

Según Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, se trató de una operación en la que se atacó a cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO, por sus siglas en inglés).

¿Dónde atacó Estados Unidos a buques de DTO? Ocurrió cerca de México

En el marco de la guerra contra el tráfico de fentanilo emprendida por Estados Unidos en países de Latinoamérica, el gobierno de Donald Trump realizó un ataque a 4 buques operados supuestamente por DTO.

Se trató de una operación de tres ataques letales que dejaron un saldo de 14 presuntos narcotraficantes muertos.

Según la Secretaría de Guerra, los ataques se realizaron en aguas internacionales, donde posteriormente fue rescatado el único sobreviviente por autoridades mexicanas.

Por su parte, la Secretaría de Marina, indicó que el rescate del sobreviviente al ataque de Estados Unidos ocurrió a más de 400 millas al suroeste de Acapulco, es decir, a 200 millas de la Zona Económica Especial de México.

Gobierno de Estados Unidos mata a 14 presuntos narcos durante ataque en el Pacífico

Estados Unidos, en un nuevo ataque en aguas internacionales a supuestas embarcaciones del narcotráfico, mató a 14 personas que presuntamente buscaban llevar drogas como el fentanilo.

La Secretaría de Guerra señaló que se realizaron ataque letales sobre 4 embarcaciones; sin embargo, uno de los presuntos narcotraficantes sobrevivió.

Ante ello, se realizó un reporte, se inició con la aplicación de los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR) y se llamó a las autoridades mexicanas, quienes asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate.

Por su parte, la Secretaría de Marina de México aclaró que recibieron el llamado de emergencia sin tener conocimiento del los hechos.

Sin embargo, derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, la Semar dijo que “se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por Pete Hegseth”.