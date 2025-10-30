El Secretario de Guerra en Estados Unidos, Pete Hegseth, reportó en sus redes sociales un nuevo ataque este 29 de octubre de 2025 contra un buque en el Océano Pacífico.

Incluso, el funcionario estadounidense compartió material audiovisual en el que se muestra un buque, con presunta carga de droga, siendo alcanzando por un proyectil militar. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha destruido más de 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, causándole la muerte a decenas de sus pasajeros.