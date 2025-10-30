El Secretario de Guerra en Estados Unidos, Pete Hegseth, reportó en sus redes sociales un nuevo ataque este 29 de octubre de 2025 contra un buque en el Océano Pacífico.
Incluso, el funcionario estadounidense compartió material audiovisual en el que se muestra un buque, con presunta carga de droga, siendo alcanzando por un proyectil militar. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha destruido más de 12 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, causándole la muerte a decenas de sus pasajeros.
Difunden momento en el que un buque en el Océano Pacífico fue destruido por Estados Unidos
Según informó el Secretario de Guerra en Estados Unidos, Pete Hegseth, la operación contra un buque en el Océano Pacífico se llevó a cabo la mañana de este 29 de octubre de 2025.
El operativo ocurrió bajo la dirección del presidente Donald Trump, por lo que el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra “otro buque de narcotráfico” operado por una Organización Terrorista (DTO).
“Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”
Según informó el gobierno de Estados Unidos, cuatro supuestos narcoterroristas masculinos murieron durante el ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales.
Asimismo, se informó que ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque; “el hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas”, se apunta.