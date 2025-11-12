Juan Ramón de la Fuente impulsa cooperación global para frenar delitos marítimos

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en México, impulsa la cooperación a nivel global para frenar los delitos marítimos.

Así lo sostuvo la mañana del 11 de noviembre de 2025, cuando Juan Ramón de la Fuente participó en la reunión ministerial del G7 que se lleva a cabo en Niágara, Canadá.

Como parte de su intervención, destacó el papel de la cooperación regional mediante marcos legales sustentados en el derecho internacional para consolidar exitosamente la conectividad marítima.

A su intervención, el canciller Juan Ramón de la Fuente añadió que los esfuerzos colectivos para frenar los delitos marítimos deben guiarse por el derecho internacional que existe sobre el mar.

En ese sentido, recordó que la posición de México se sustenta en principios constitucionales de política exterior, que privilegian el diálogo y la solución pacífica de las disputas.

Sus declaraciones ocurren en medio de los operativos que Estados Unidos ha encabezado en el Caribe contra supuestos grupos del narcotráfico, en ataques que han dejado hasta ahora 76 personas muertas.

A la reunión ministerial del G7, el canciller estuvo acompañado por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.