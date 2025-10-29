La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, aunque se realizó un operativo para el rescate al náufrago del ataque de Estados Unidos, la Secretaría de Marina (Semar) no lo logró.

“No, no logró rescatarlo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con la presidenta, el operativo de la Semar se realizó debido a que se trató de “un asunto humanitario y además parte del derecho internacional en la mar”.

La Marina inició un operativo luego del ataque que ordenó la Secretaría de Guerra de Estados Unidos y en el que murieron 14 de 15 tripulantes de 4 navíos que supuestamente transportaban drogas.

“No logró rescatarlo”, señala Claudia Sheinbaum sobre operativo de salvamento de la Semar

A pregunta expresa sobre si la Semar tuvo éxito en el operativo de salvamento del náufrago sobreviviente al ataque de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum sentenció: “No, no logró rescatarlo”.

Esto a pesar de los esfuerzos realizados por elementos de la Marina para su ubicación y rescate luego del ataque armado de las fuerzas militares estadounidenses sobre 4 buques supuestamente cargados con fentanilo.

En caso de lograr el rescate, la posible entrega del náufrago a autoridades estadounidenses deberá cotejarse con los acuerdos internacionales, debido a que se encuentra en aguas internacionales.

Por otra parte, señaló que hasta el no se tiene información sobre las nacionalidades de los 14 presuntos traficantes de fentanilo abatidos en un ataque en aguas internacionales.