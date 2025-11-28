A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, tras la ausencia de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco será quien se encargue de sus actividades.

Roberto Velasco se encargará de la SRE mientras Juan Ramón de la Fuente está de licencia

Tal y como confirmó Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente pidió una licencia debido a una intervención quirúrgica por lo que, durante sus semanas de descanso, Roberto Velasco se encargará de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aunque no se reveló cuanto tiempo estará ausente Juan Ramón de la Fuente debido a su licencia por cirugía, el subsecretario de América del Norte será quien tome el mando durante su ausencia.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirma licencia de Juan Ramón de la Fuente por cirugía (@Claudiashein / X )

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, la presidenta reportó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tenía un “problema de salud“; sin embargo, encabezó distintos eventos relacionados con la SRE como:

La llegada de Emmanuel Macron

La llegada de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro

La confirmación de Claudia Sheinbaum sobre que Roberto Velasco tomará el mando durante la ausencia de Juan Ramón de la Fuente de la SRE, llega también con los buenos deseos de la presidenta de la pronta recuperación del canciller, así como destacando su “labor extraordinaria” como secretario de Relaciones exteriores.