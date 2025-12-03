El diputado de Morena Pedro Haces Barba invitó a la Cámara de Diputados al rabino David Yosef, encuentro que ha generado críticas por parte de activistas pro Gaza y desde el interior de ese partido.

El rabino David Yosef, considerado “el más importante del mundo”, fue recibido en el marco del Grupo de Amistad México-Israel en la Cámara de Diputados.

Ante el rechazo de diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) a que se llevara a cabo el encuentro en el Salón Legisladores, el segundo más importante de la Cámara de Diputados, el encuentro fue cambiado a las oficinas de Pedro Haces.

Rechazan visita de rabino a la Cámara de Diputados; división en Morena por Palestina

Parte del rechazo de Morena y aliados es que el rabino David Yosef promueve el genocidio en Palestina y apoya las incursiones del Ejército de Israel.

Activistas como Arlin Medrano, mexicana parte de la Flotilla Global Sumud que intentó llevar insumos a Gaza, coincidieron en señalar su apoyo al genocidio en Gaza.

La joven recordó que además, apoya a políticos como Javier Milei, presidente de Argentina y ha contradicho posicionamientos del fallecido papa Francisco sobre los ataques a Palestina.

Pedro Haces se defiende de encuentro México-Israel en la Cámara de Diputados

Pedro Haces Barba aseguró que la Cámara de Diputados en la casa del pueblo y tiene la obligación de atender a quienes vienen a tocar la puerta.

Justificó que el encuentro se dio porque un grupo de empresarios de Israel fue a verlo con un rabino y que si un representante de la Iglesia católica o protestante lo buscan, él los recibirá.

No obstante, existe una invitación para la “reunión con el Gran Rabino Sefardí David Yosef, el rabino más importante del mundo”.

La invitación estaba programada para el martes 2 de diciembre a las 13:00 horas. En redes sociales, Pedro Haces Barba dijo que tiene la libertad de recibir a toda persona que lo visite ante críticas de morenistas con Pedro Miguel.

Diputados de Morena acusan a su compañero Pedro haces de encuentro México-Israel a escondidas

La diputada de Morena María Magdalena Rosales acusó que finalmente el grupo se instaló a escondidas y que intentó a acudir a la reunión con una bandera de Palestina pero no le permitieron el acceso a pesar de ser integrante de la Cámara de Diputados invitada.

La diputada y el diputado José Narro Céspedes anunciaron una mesa para celebrar un Grupo de Amistad México- Palestina con abogados y especialistas en derecho internacional.

Recordaron que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha señalado que lo sucedido en Palestina es un genocidio, por lo que les resultado extraño que se instalara dicho Grupo de Amistad México-Israel.