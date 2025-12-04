La Unión Europea de Radiodifusión enfrentó grandes críticas por el festival Eurovisión 2026 luego de confirmarse que Israel participará pese al debate por el conflicto en Gaza.

El concurso Eurovisión 2026 tendrá sede en Austria, que ganó la edición de 2025, sin embargo, algunos países han condicionado su participación sólo si Israel se retira del evento.

Eurovisión 2026 (Martin Meissner / AP)

Países se bajan de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

De acuerdo con la información, al menos cuatro países se han retirado del concurso de Eurovisión 2026 luego de que se respaldara la participación de Israel pese a las críticas en su contra; estos son:

España Países Bajos Irlanda Eslovenia

Participantes de Eurovisión 2026 han expresado su preocupación que el concurso se esté dividendo por cuestiones políticas, pero también se critica que la guerra en Gaza ha dejado más de 70 mil palestinos muertos.

Eurovisión 2026 (ROBIN VAN LONKHUIJSEN / EFE)

Eurovisión 2026 es un concurso de música creado con la intención de unir muchos países del mundo, quienes competirán con canciones originales, sin embargo, se estaría dando una gran polarización por la participación de Israel.

Las críticas y controversias de la participación de Israel en Eurovisión 2026 podría eclipsar el regreso de tres países que, por razones financieras y artísticas, dejaron de asistir: