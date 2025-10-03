Arlín Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura de Administración Pública en la UNAM, fue detenida cuando se encontraba a bordo de la flotilla que intentó romper el bloqueo en Gaza.

Recientemente, la UNAM demandó a Israel que Arlín Medrano Guzmán sea liberada y repatriada a México, además de garantizar su integridad física y psicológica de la estudiante.

¿Quién es Arlín Medrano Guzmán?

Arlín Gabriela Medrano Guzmán es una activista originaria de Tepic, en el estado de Nayarit, que se ha dado a conocer por participar en misiones humanitarias, como la de la Flotilla Global Sumud.

¿Qué edad tiene Arlín Medrano Guzmán?

Arlín Medrano Guzmán tendría 25 o 26 años de edad, según las fuentes.

¿Qué signo zodiacal es Arlín Medrano Guzmán?

Dado que la fecha de nacimiento de Arlín Medrano Guzmán es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Arlín Medrano Guzmán está casada?

No hay información pública sobre el estado civil de Arlín Medrano Guzmán.

¿Arlín Medrano Guzmán tiene hijos?

Según la información, Arlín Medrano Guzmán no tiene hijos.

¿Qué estudió Arlín Medrano Guzmán?

Arlín Medrano Guzmán está estudiando la licenciatura en Administración Pública en el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

¿Cuál es la trayectoria de Arlín Medrano Guzmán?

Arlín Medrano Guzmán ha participado activamente como activista y agente político y dentro de su trayectoria se destaca lo siguiente:

Conferencista nacional e internacional

Ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2017 que otorga el Instituto Nayarita de la Juventud

Presidenta del Parlamento Consultivo Juvenil 2019

Parlamentaria Juvenil del Senado de la República 2021

Forista en la Secretaría de Gobernación Mexicana

Arlín Medrano Guzmán, alumna de la UNAM, fue retenida rumbo a Gaza

Arlín Medrano Guzmán fue detenida junto a otros activistas cuando navegaban en la Flotilla Global Sumud con la misión de llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza, que se encuentra bloqueada por Israel.

De acuerdo con la información, Arlín Medrano Guzmán viajaba en el barco Adara, que fue interceptado por las fuerzas militares de Israel cuando se encontraba en aguas internacionales.

Anticipando esta intercepción, Arlín Medrano Guzmán, alumna de la UNAM, dejó un mensaje para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum que actue frente al genocidio en Palestina.

Por otra parte, la UNAM emitió un pronunciamiento respecto a la detención de Arlín Medrano Guzmán y pidió un alto al fuego en Gaza, así como la liberación de los rehenes de Israel.