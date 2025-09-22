Nadya Rasheed es la embajadora de Palestina en México, la primera en ser reconocida por un gobierno mexicano y durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A propósito de las acciones del gobierno de México para apoyar la situación en Gaza, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el recibimiento de Nadya Rasheed como embajadora de Palestina en territorio mexicano.

Por ello te contamos quién es la embajadora de Palestina en México y todo lo que sabemos de ella con detalles como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Nadya Rasheed?

Nadya Rasheed es la embajadora de Palestina en México. En octubre de 2024 se recibieron las copias de sus cartas credenciales por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Pero en marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum formalizó su acreditación como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Estado de Palestina

Esta acción fue destacada por la misma presidenta de México durante su conferencia mañanera del pueblo del 22 de septiembre, donde recordó que como parte de las acciones para apoyar a Palestina, es la primera vez que un Gobierno mexicano reconoce a una embajadora.

Debido a que antes sólo se reconocían a los representantes de Palestina como tal.

“La primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora de Palestina con todos sus derechos como embajador es en nuestro Gobierno. La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la presidenta entrega o recibe las cartas credenciales del Estado Palestino y se reconoce como embajadora a quién está hoy fungiendo como embajadora de Palestina es con nuestro Gobierno. Antes se reconocían representantes diplomáticos pero no había habido embajador, primera vez que hay una embajadora de Palestina como tal reconocida en nuestro Gobierno " Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué edad tiene Nadya Rasheed?

Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México tiene 46 años de edad según notas de medios hasta el 2024.

Sin embargo en este 2025, podría cumplir o ya cumplió los 47 años de edad.

Además es de nacionalidad palestino-estadounidense.

¿Qué estudió Nadya Rasheed?

De acuerdo con un perfil profesional de Nadya Rasheed en Linkenid cuenta con una maestría en derechos humanos y política humanitaria de la Universidad de Columbia (SIPA).

Y también estudió en la Universidad de California.

¿En qué ha trabajado Nadya Rasheed?

La trayectoria profesional de Nadya Rasheed destaca principalmente en su labor en la Organización Naciones Unidas (ONU) como experta en derechos humanos en la Misión Permanente de Palestina.

Pero también ha tenido experiencia como embajadora en otros países como Paraguay pero en el año 2021.

Ahora en 2025, se ha establecido formalmente en México como la embajadora de Palestina.