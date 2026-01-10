El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que busca reducir la dependencia militar de su país con Estados Unidos en un lapso de 10 años, es decir, aproximadamente para 2036.

“Hemos alcanzado la mayoría de edad [..] Así que quiero reducir la ayuda militar en los próximos diez años” Netanyahu

Según dijo Netanyahu a The Economist, su país ha desarrollado capacidades increíbles y mencionó que, en una década, su país podría alcanzar una economía equivalente al billón de dólares.

Estados Unidos podría acelerar la independencia militar de Israel tras 7 años de financiamiento

En la actualidad, Israel recibe aproximadamente 3.800 millones de dólares en ayuda financiera anual de Estados Unidos para la compra de armas, esto bajo un acuerdo firmado en 2016.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu (Evan Vucci / AP)

Dicho convenio entre Estados Unidos e Israel entró en vigor oficialmente en 2019 con validez hasta 2028, sin embargo, con las declaraciones de Netanyahu, el mismo podría finalizar antes.

Sobre este anuncio, el senador estadounidense Lindsey Graham, dijo que la ayuda proporcionada a Israel ha sido una “gran inversión para compartir tecnología y hacer que su ejército sea más capaz, en beneficio de Estados Unidos”.

Por ello, dijo que se comprometerá a acelerar que Israel deje de depender del financiamiento de Estados Unidos, con el fin de que ese dinero se reinvierta en las fuerzas estadounidenses.

Los miles de millones de dólares de los contribuyentes que se ahorrarían acelerando la finalización de la ayuda militar a Israel serán y deben ser reinvertidos en el ejército estadounidense, que es el mejor del mundo y está muy demandado.

Según el Consejo de Relaciones Exteriores, Israel ha recibido más de 300 mil millones de dólares en ayuda militar y económica desde su fundación en 1948, ajustados por inflación.