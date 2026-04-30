Citlalli Hernández confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por sus críticas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, junto a otros mandatarios de Morena.

Hasta donde se ha informado en los medios, Samuel García y Rubén Rocha están en la misma situación legal: la FGR los está investigando” Citlalli Hernández

Aunque Citlalli Hernández destacó que el juego político nunca es el camino, cuestionó a Máynez al recordarle que, según lo difundido en medios, tanto Rubén Rocha como Samuel García son investigados por la FGR.

Citlalli Hernández confronta a Máynez por Rubén Rocha y Samuel García (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández señala incongruencias de Movimiento Ciudadano por caso Samuel García

En un mensaje difundido en redes, Citlalli Hernández afirmó que “la politiquería nunca es la ruta” y llamó a los partidos a romper con los vicios de la política tradicional.

No obstante, remarcó la incongruencia de Jorge Álvarez Máynez por criticar la situación que vive Rubén Rocha en Estados Unidos, cuando el emecista Samuel García también es investigado por la FGR.

Según un reporte de El Financiero, el gobernador de Nuevo León habría armado una estructura financiera para lavado de dinero y desvió recursos públicos por más de mil millones de pesos.

Entre las empresas vinculadas a Samuel García que ya investiga la FGR, se encuentran:

Suministro MYR, S.A. de C.V. Proveedor de Productos Mexicanos JACE, S.A. de C.V. Txat Latam, S.A.P.I. de C.V. FERRO & MENDEZ, S.C. Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, S.A. de C.V. Corporación Transnacional de Inversiones, S.A. de C.V. BEMASE, S.A. de C.V

Jorge Álvarez Máynez criticó a gobernadores de Morena

En sus redes sociales, Jorge Álvarez Máynez señaló que la situación de Rubén Rocha no es un caso aislado, sino parte de un patrón de corrupción en Morena, con ejemplos como: