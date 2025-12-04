La diputada por Morena, Antares Vázquez, afirmó que en Movimiento Regeneración Nacional desaprueban la invitación que Pedro Haces realizó al rabino israelí David Yosef a la Cámara de Diputados.

La visita del rabino David Yosef, considerado “el más importante del mundo”, ocurrió en el marco del Grupo de Amistad México-Israel en el Congreso, situación que desató gran indignación en Morena y el PT.

Invitación de Pedro Haces al rabino David Yosef genera críticas en Diputados por Gaza (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Antares Vázquez niega que Morena supiera de la invitación del rabino David Yosef en el Congreso

Morena y el PT han acusado que el rabino David Yosef promueve el genocidio en Palestina y apoya las incursiones del Ejército de Israel, por lo que no tiene cabida su presencia en el Senado.

Así lo sostuvo la diputada morenista Antares Vázquez en entrevista para Radio Fórmula, espacio desde donde externó su molestia y la de otros compañeros hacia la invitación de Pedro Haces.

“Nosotros como representantes populares obedecemos a un pueblo que a nosotros nos exige repudio a lo que ocurre en Palestina” Antares Vázquez

De igual forma, negó que el rabino David Yosef haya asistido al Congreso por invitación del Grupo Parlamentario de Morena, pues contrario a los principios contra el genocidio en Palestina: “Repudiamos el asunto”, dijo.

La visita del rabino israelí ocurrió el 2 de diciembre, pero ante el rechazo de diputados de Morena y del PT a que se llevara a cabo el encuentro en el Salón Legisladores, el encuentro fue cambiado a las oficinas de Pedro Haces.