La invitación del diputado federal Pedro Haces al rabino sefardí David Yosef a la Cámara de Diputados ha generado polémica y división al interior de Morena.

El punto central es la posición sobre Palestina, ya que desde ese partido y el gobierno han señalado genocidio.

David Yosef ha estado en contra de los movimientos judíos no ortodoxos y apoya la incursión del Ejército de Israel en Gaza. Por ello te contamos que sabemos de este personaje:

David Yosef es un rabino que nació en una dinastía rabínica importante pues es hijo de del fallecido rabino Ovadia Yosef, quien ha sido una figura respetada en la ley judía y líder espiritual del partido Shas.

Dicho partido es representante de los sefardíes ultraortodoxos, el cual David Yosef ha seguido guiando de manera política y religiosa como lo hacía su padre.

David Yosef tiene 68 años de edad al haber nacido en el año 1957.

Sofia Yosef es la esposa de David Yosef, quien viene de otra importante familia de Israel, la familia Suissa.

David Yosef es de signo zodiacal Leo al haber nacido el 10 de agosto de 1957.

David Yosef tiene nueve hijos. Él mismo viene de una familia numerosa de once hijos en la que su hermano es el rabino Yitzhak Yosef.

David Yosef se ha dedicado desde muy joven al servicio público, al estudio de la Torá y se le considera un erudito.

También se señala que domina el derecho judío y habla varios idiomas, ente ello el inglés.

David Yosef es rabino jefe sefardí de Israel desde el mes de septiembre de 2024 y sustituyó a su hermano el rabino Yitzhak Yosef en el cargo.

Sus posiciones generalmente van en contra de los movimientos judíos no ortodoxos.

Visita de David Yosef a la Cámara de Diputados generan divisiones en Morena por Palestina

El rabino David Yosef fue invitado a la Cámara de Diputados por el morenista Pedro Haces Barba.

En el marco de la creación del Grupo de Amistad México-Israel, la visita de David Yosef generó la aversión de morenistas pues recordaron que su posición ha sido a favor de Palestina y en contra del genocidio, posicional que también dio a conocer abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum.