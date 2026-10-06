Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, cuestionó las acciones de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y señaló particularmente el caso de la academia internacional de capacitación policial que se construye en Querétaro.

“En el caso de Querétaro, quiero hacer algunas reflexiones. Es una estrategia de los gobiernos panistas promover la injerencia. En este caso, en el actual gobierno, pero hemos visto un sinnúmero de acciones por parte de los dirigentes de Acción Nacional” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

En conferencia de prensa de Morena, Montiel afirmó que existe una estrategia de los gobiernos panistas para promover la injerencia extranjera y puso como ejemplo la participación de autoridades estadounidenses en el proyecto de capacitación policial en Querétaro.

¿Qué pasó con la academia policial en Querétaro?

El pasado fin de semana se colocó la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro, acto al que el gobernador Mauricio Kuri invitó a Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

La participación del diplomático estadounidense fue cuestionada debido a que el acto se realizó sin la autorización ni la presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Gabinete de Seguridad, de acuerdo con los señalamientos realizados sobre el caso.

La situación también fue cuestionada públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel acusa al PAN de viajar a Europa durante el inicio del proceso electoral 2027

Por otra parte, Ariadna Montiel recordó que dirigentes del PAN viajaron a Europa el pasado 10 de septiembre, fecha en la que inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

La dirigente nacional de Morena señaló que ese día era relevante para los partidos políticos debido a que se llevó a cabo la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que participaron los dirigentes partidistas con motivo del inicio del año electoral.

De acuerdo con Montiel, dirigentes panistas realizaron viajes al extranjero, entre ellos a Bruselas y a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de plantear la línea política del partido.

“Cuando inició el proceso electoral y era un día muy importante para los partidos y los presidentes de los partidos, participamos en la sesión del Consejo General (...) Y ellos se fueron a Europa, a Bruselas, a la ONU y demás, a plantear su línea política” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ariadna Montiel acusa a PRI y PAN de buscar apoyo extranjero

En sus declaraciones, Ariadna Montiel también señaló al PAN y al PRI por mantener, según su postura, una visión conservadora relacionada con la búsqueda de respaldo extranjero para asuntos políticos de México.

La dirigente de Morena sostuvo que integrantes de la oposición han buscado acercamientos con figuras políticas de Europa o con autoridades de Estados Unidos.

Montiel puso como ejemplos los viajes de dirigentes del PAN y las visitas realizadas por integrantes del PRI a Estados Unidos, y afirmó que existe una percepción de que en el extranjero se pueden encontrar soluciones que, a su juicio, deberían buscarse dentro de México.