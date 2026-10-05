El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, proyecto destinado a fortalecer la preparación de cuerpos de seguridad.

Mauricio Kuri y Ronald Johnson colocan la primera piedra de la academia policial en Querétaro (@makugo / X)

La ceremonia con Ronald Johnson se realizó el viernes 2 de octubre en el complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro.

La academia policial en Querétaro será un espacio especializado para capacitar a policías en la detección e intercepción de:

Drogas

Armas

Dinero ilícito

Otros tipos de contrabando

Mauricio Kuri y Ronald Johnson se encuentran para la academia policial de Querétaro (@makugonz / Instagram)

Sheinbaum cuestiona que no invitaran al Gobierno federal

Durante la Mañanera del 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que Mauricio Kuri invitara a Ronald Johnson a la colocación de la primera piedra, pero no al Gabinete de Seguridad federal ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum señaló que, al tratarse de cooperación relacionada con seguridad y delitos federales, este tipo de acuerdos con instituciones estadounidenses deben conducirse mediante los canales establecidos por el Gobierno de México y pasar por la SRE.

La mandataria aclaró que no consideraba que el acto constituyera por sí mismo un delito, pero pidió explicar cómo se estableció la colaboración.

“Es un ejemplo de donde se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser. No creo que incurra un delito como tal, pero si es importante decirlo, exhibirlo, porque si no se hace normal algo que no es normal” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Mauricio Kuri destacó que la academia permitirá continuar con la profesionalización de los policías queretanos y agradeció al Gobierno de Estados Unidos y a Johnson por la cooperación.

El proyecto contempla una inversión superior a 30 millones de pesos para infraestructura, mientras que Estados Unidos ha destinado más de 10 millones de dólares durante la última década a capacitación y equipamiento de seguridad en Querétaro.