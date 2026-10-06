La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobernador de Querétaro que respete los procedimientos para recibir capacitación de Estados Unidos en materia de seguridad.

Sheinbaum mostró que fue el propio Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), quien informó que recibirían capacitación de Estados Unidos en su nueva academia policial.

Claudia Sheinbaum llama a Mauricio Kuri a respetar procedimiento para trabajar con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado en la conferencia del pueblo del 6 de octubre de 2026, a respetar el procedimiento para que Estados Unidos pueda capacitar en materia de seguridad en la academia policial en Querétaro.

Debido a que la mandataria dijo que la academia policial no tiene el permiso del alto nivel y tampoco de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a Mauricio Kuri a seguir el procedimiento marcado por la Constitución.

Claudia Sheinbaum explicó que este tipo de cooperación con Estados Unidos ni la academia policial están prohibidas, pero sí deben tener un proceso a seguir.

Por ello, pidió a Mauricio Kuri acercarse a la SRE y al grupo de alto nivel para que autoricen esta cooperación con Estados Unidos.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley (...) Lo único que se le pide al gobierno de Querétaro, que siga los procedimientos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, explicó que si la academia policial tiene todos los requerimientos, va a ser aprobada sin problema alguno porque además existe buena relación con Estados Unidos en materia de seguridad.

Claudia Sheinbaum también llamó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como al gobierno estadounidense a cumplir las leyes para la cooperación internacional.