Durante la mañanera del 6 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el procedimiento que deben seguir los gobiernos estatales, incluido Querétaro, para recibir apoyos o establecer cooperación con gobiernos extranjeros en materia de seguridad, como con Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum detalló que este tipo de colaboración no puede realizarse directamente entre una entidad federativa y otro país, pues existen disposiciones constitucionales y legales que regulan la cooperación internacional en materia de seguridad nacional.

¿Qué procedimiento debe seguir Querétaro para recibir cooperación de EU? Esto dijo Claudia Sheinbaum

De acuerdo con el documento oficial presentado durante la conferencia, se detalla la base jurídica, el trámite paso a paso y el seguimiento de los apoyos, en este caso la cooperación entre Querétaro y Estados Unidos.

El gobierno estatal debe solicitar el apoyo a la presidenta de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y conforme a los convenios o programas previamente suscritos por el Estado mexicano.

Posteriormente, la SRE solicita opiniones al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), integrado por dependencias como:

La SRE

Secretaría de Defensa

Secretaría de Marina

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El Centro Nacional de Inteligencia

El GANSEG analiza y aprueba los proyectos en sesiones presenciales, después, la SRE emite el Dictamen de Procedencia, comunica la resolución al gobierno estatal, en este caso de Querétaro, registra el proyecto y da seguimiento a su implementación.

El procedimiento se sustenta en:

La Constitución

La Ley de Seguridad Nacional

Criterios de la Suprema Corte

Las normas internacionales aplicables

Mauricio Kuri y Ronald Johnson se encuentran para la academia policial de Querétaro (@makugonz / Instagram)

Así es el procedimiento para solicitar cooperación con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum explicó el procedimiento que debe seguir cualquier entidad federativa, como el gobierno de Querétaro, para recibir apoyos o cooperación de un gobierno extranjero en materia de seguridad, en este caso Estados Unidos, siguiendo el debido procedimiento:

A. Base jurídica

La cooperación en seguridad con gobiernos extranjeros está estrictamente regulada y no puede realizarse de manera directa por los estados. Los puntos clave son:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 89: La presidenta de México dirige la política exterior y celebra tratados internacionales, con la aprobación del Senado. Artículo 117: Los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Ley de Seguridad Nacional (artículos 68 al 70): La cooperación bilateral en seguridad la suscribe el Estado mexicano. Los agentes extranjeros y las reuniones con servidores públicos estatales están sujetos a controles y autorización previa. Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Las entidades federativas y los municipios carecen de personalidad jurídica internacional para representar a la nación. Los convenios de cooperación técnica, capacitación, seguridad o intercambio con gobiernos extranjeros requieren autorización del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, en su caso, la aprobación del Senado. Convención de Viena (1961 y 1969): Las relaciones entre Estados se conducen por los gobiernos encargados de la política exterior, no por autoridades locales.

B. Procedimiento para que los gobiernos de los estados reciban apoyos o cooperación en seguridad de gobiernos extranjeros

El trámite es secuencial y centralizado:

Gobierno del Estado: Solicita el apoyo conforme al Convenio o Programa en la materia que haya suscrito el Estado mexicano. La petición se dirige a la presidenta de México a través de la SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Solicita opiniones a las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG): SRE, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG): Aprueba el proyecto en sesión presencial. Funciona como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y se reúne mensualmente. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Emite el Dictamen de Procedencia, lo comunica al gobierno del estado, registra el proyecto y da seguimiento al proceso de implementación. El gobierno del estado debe rendir un informe a la SRE.

C. Apoyos identificados a Querétaro de 2023 a 2026

El GANSEG se estableció en diciembre de 2021. Hasta el 4 de octubre de 2026 y de acuerdo con Claudia Sheinbaum , hasta el 4 de octubre de 2026, fueron identificados 9 proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, realizados entre 2023 y 2026.