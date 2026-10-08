Mauricio Kuri aseguró que “nunca haría algo en contra” de México, luego de la colocación de la primera piedra de la academia policial internacional de capacitación en Querétaro.

“Nunca haría yo nada en contra de mi país”

De acuerdo con el gobernador, no existe ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la construcción de la academia policial y reiteró que la presencia Ronald Johnson fue solo un “acto protocolario”.

Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó que sí fue informada de la visita del embajador sin que se mencionara algún tipo de cooperación internacional.

Kuri asegura que academia policial se realiza conforme a la ley; no hay acuerdos con Estados Unidos

Luego de la polémica que desató la presencia del embajador de Estados Unidos en México en la colocación de la primera piedra de una academia policial, Mauricio Kuri señaló que ésta se realiza conforme a la ley.

El gobernador de Querétaro resaltó que el proyecto se encuentra en su etapa inicial y su construcción avanzará conforme a la ley.

“Nunca haría yo nada en contra de mi país, y siempre lo haría conforme a ley”

De acuerdo con Mauricio Kuri, no existe ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para su construcción y destacó que solo se invitó al embajador Ronald Johnson al evento protocolario.

Sin embargo, esto no implica la participación del gobierno estadounidense ni de agentes del orden de dicho país.

Por otra parte, resaltó que, aunque no ha hablado con Claudia Sheinbaum desde su llamado a respetar el procedimiento para colaboraciones internacionales, considera que la presidenta “se imaginó” un panorama diferente al real.

Asimismo, resaltó que su intención es seguir “trabajando de cerca con la Federación y también trabajando de cerca con aquellos que quieran apoyar a Querétaro”.