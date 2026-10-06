La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pronunció públicamente tras la visita del embajador Ronald Johnson al estado de Querétaro para anunciar una futura academia policial.

En un comunicado, la SRE señaló que sí fue informada de la visita de Ronald Johnson a Querétaro, pero señaló que nunca se comunicó que esta ocurrió por motivos de cooperación internacional.

SRE insta a Querétaro a tramitar autorización para academia policial con Estados Unidos

La SRE confirmó que el 25 de septiembre, el gobierno de Querétaro notificó la visita del embajador Ronald Johnson presuntamente para abordar asuntos de interés mutuo.

Sin embargo, la visita derivó en la colocación de la primera piedra de una academia policial con enfoque en la cooperación internacional con Estados Unidos.

Por ello, la SRE precisó que la Ley de Seguridad Nacional estipula que toda iniciativa o programa de capacitación en materia de seguridad internacional requiere la autorización previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) del Consejo de Seguridad Nacional.

Mauricio Kuri y Ronald Johnson se encuentran para la academia policial de Querétaro (@makugonz / Instagram)

En apego a esta norma, el canciller Roberto Velasco entabló comunicación y remitió un oficio al gobernador Mauricio Kuri con el propósito de brindar el acompañamiento necesario para la tramitación del proyecto.

Con esta intervención, las autoridades federales reafirmaron su compromiso de encauzar las relaciones exteriores de las entidades federativas a través de los canales institucionales correspondientes.

Asimismo, la SRE recordó que la cooperación en seguridad con Estados Unidos se fundamenta en el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la confianza mutua y la responsabilidad compartida y diferenciada.

Todo ello bajo un esquema estricto de colaboración sin subordinación que ha reiterado el actual gobierno federal.