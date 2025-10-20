El Sistema Nacional Anticorrupción tiene en la mira al senador de Morena, Adán Augusto López, debido a las acusaciones por presuntas irregularidades patrimoniales y fiscales que se le han lanzado.

Así ocurre debido a que en medio de los señalamientos contra del legislador federal morenista, el organismo emitió un comunicado en el que solicitó que haya transparencia en el caso.

Sobre ello, el Sistema Nacional Anticorrupción resaltó que es necesario que haya transparencia en el caso, debido a la relevante posición que ocupa Adán Augusto López como senador de la República.

Sistema Nacional Anticorrupción llama a aclarar caso Adán Augusto López

Ante los señalamientos sobre supuestas incongruencias patrimoniales y fiscales en contra del senador Adán Augusto López, el Sistema Nacional Anticorrupción solicitó que haya transparencia en el caso.

Por medio de una carta, el organismo hizo eco de las acusaciones por “incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés" que se han lanzado contra el senador de Morena.

Al indicar que por ser senador Adán Augusto López debe aclarar los hechos y rendir cuentas, el Sistema Nacional Anticorrupción resaltó que es necesaria una verificación oficial, pronta y documentada.

En ese sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción hizo un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las siguientes acciones con la finalidad de transparentar el caso:

El Senado debe asegurar no se le use como escudo para evadir responsabilidades, además de que debe facilitar las aclaraciones necesarias

El Órgano Interno de Control del Senado debe realizar las verificaciones y cruces de información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales

El SAT tiene que confirmar la consistencia fiscal de la información de Adán Augusto López y determinar lo que a derecho corresponda

La ASF y el ente de fiscalización del estado de Tabasco deben revisar contrataciones y flujos vinculados durante el gobierno de Adán Augusto López

La UIF y la FGR tienen que evaluar si se abren o continúan las investigaciones sobre posibles operaciones inusuales y si es el caso judicializar con estricto apego a derecho

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe apoyar con insumos de integridad pública y mecanismos de coordinación interinstitucional para esclarecer los hechos

Sistema Nacional Anticorrupción advierte que nadie está por encima de la ley en caso Adán Augusto López

Tras plantear las acciones necesarias para que haya transparencia en el caso de Adán Augusto López, el Sistema Nacional Anticorrupción advirtió que nadie está por encima de la ley.

Sobre lo anterior, resaltó que “el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad”, por lo que insistió en la importancia de investigar, verificar y comunicar en casos públicos como el del senador.

Tras indicar que se debe respetar la presunción de inocencia y de debido proceso, el Sistema Nacional Anticorrupción confió en que las autoridades competentes realizarán el trabajo que les solicitó.

Finalmente, expresó su confianza en que el mismo Adán Augusto López aportará voluntariamente la “información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza en las instituciones”.