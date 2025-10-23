El hijo de Adán Augusto López, Adán Payambé López, estaría bajo investigación de las autoridades mexicanas, debido a su viaje y estadía en Francia en 2024.

El senador de Morena, Adán Augusto López se ha visto relacionado con diversas polémicas, entre ellas dos involucran a sus hijos, tal como reveló la investigación de Jorge García Orozco.

Y es que los hijos mayores de Adán Augusto López se vieron contratados por las Cámaras de Diputados y Senadores, aunque de momento ninguno ha aclarado esta prestación de servicios.

Hijo de Adán Augusto López estaría bajo investigación por viaje a Francia

El medio El CEO dio a conocer una investigación en la que apunta una red de negocios tejida por Adán Augusto López y que habría beneficiado a su familia, como su hijo, Adán Payambé López.

Acorde con lo señalado, durante las gestiones de Adán Augusto López, su concuño Manuel Alberto Pinto se vio beneficiado en sus al menos cuatro empresas, que obtuvieron contratos federales.

Sin embargo, no sólo sería participante en dichas empresas, también sería dueño de un departamento ubicado en la avenida Les Champs-Élysées, cuyas rentas van desde los 15 mil a 85 mil pesos.

Dicho departamento habría sido habitado durante el otoño de 2024 por el hijo de Adán Augusto López, quien realizaba un curso de cinematografía adscrito a los “Cursos de Civilización Francesa de la Sorbona”.

Por lo mismo, tanto Adán Augusto López como su hijo, Adán Payambé López, estarían bajo investigación, sin confirmación de parte de las autoridades mexicanas.

Hijo de Adán Augusto López estaría bajo investigación por viaje a Francia (Captura de pantalla)

De momento, ni Adán Augusto López ni su hijo, Adán Payambé López, han aclarado ni su estadía en Francia así como tampoco su relación con el notario de Tabasco, Manuel Alberto Pinto.