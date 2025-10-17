Lilly Tellez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Adán Augusto López Hernández de encabezar una presunta red de corrupción.

Así lo dijo al publicar una serie de videos que conforman un nuevo señalamiento, polémica que se suma a ingresos millonarios y presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco.

Lilly Tellez dio a conocer esos videos en redes sociales ya que insistió que Morena desde la Cámara de Senadores es cómplice y la censuró para proteger a Adán Augusto López.

Lilly Téllez presenta el reportaje “Adán Augusto, el intocable de la 4T

“Adán Augusto, el intocable de la 4T” así fue como tituló Lilly Téllez el reportaje presentado en tres de seis entregas en el que exhibe la forma de operar de los hermanos Carlo Padilla y Fernando Padilla mediante una de sus empresas, Cocei.

Mostró videos en los que al hacer negocios señalan que tienen el control de 15 gobernadores y directores de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicios de Administración Tributaria (SAT).

En un segundo video se señala a la red de empresas que operan a favor de Adán Augusto López Hernández, a las que 15 gobernadores dan negocios a los hermanos Padilla mediante Cocei y otras empresas y luego lavan las utilidades en el sistema financiero mexicano y estadounidense.

Entre las empresas se centran FMedical, que da servicios de unidades móviles medicas a políticos para promover su imagen y aunque no la menciona, aparece la imagen de la senadora Andrea Chávez.

Lilly Téllez muestra videos de presuntos prestanombres de Adán Augusto López Hernández: “él tiene el control sobre todo el país”

En tercer video muestra nuevamente a Carlo Padilla decir que ha trabajo con políticos desde hace 15 años, que al paso del tiempo han ocupado cargos importantes como senadores y gobernadores, entre ellos Baja California, Quintana Roo y Chiapas.

“El tiene el control sobre todo en todo el país” Carlos Padilla. Director de relaciones públicas de Cocei y presunto prestanombres de Adán augusto

También mostró la declaración de Carlo Padilla de que Adán Augusto López llama al titular de Pemex cuando han habido problemas para decir “son mis muchachos, por favor no los molestes, es mi proyecto” y seguir adelante con su presunta red de corrupción

Lilly Téllez acusa a Morena y Laura Itzel Castillo de censurarla por exhibir presunta red de corrupción de Adán Augusto López

Lilly Téllez dijo que en Morena son tramposos debido a que no la dejaron usar el tiempo de su intervención en la sesión del 14 de octubre para mostrar un tema de interés para los mexicanos.

En la sesión del 14 de octubre dijo que mostraría pruebas que nunca se habían visto y en los días subsecuentes, 15y 16 de octubre mostró los videos que no podía mostrar desde tribuna.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dijo que la moción de ilustración de la senadora del PAN “no corresponde” con el tema que se trataba que el de robo de hidrocarburos, por lo que no permitió se pasan dichos videos en la sesión del 14 de octubre.

A lo que Lilly Téllez dijo que si querían seguir encubriendo a Adán Augusto López era su problema y que no podría calificar como se debía expresar ni indicarle cómo usaría su tiempo en tribuna.